Лаборатория Касперского улучшила антивирусную защиту

"Лаборатория Касперского", ведущий производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного программного обеспечения, хакерских атак и спама, сообщает об обновлении линейки корпоративных продуктов Kaspersky Open Space Security.

В нее вошли новая версия средства централизованного управления антивирусной защитой Kaspersky Administration Kit, а также три приложения, защищающих рабочие станции и серверы под управлением операционной системы Microsoft Windows. Об этом сообщили УНИАН в Информационной службе "Лаборатории Касперского"

Передовые инструменты администрирования и защиты, реализованные в обновлённой линейке, обеспечивают существенное повышение безопасности, производительности и управляемости всех узлов компьютерной сети. Начало продаж Kaspersky Open Space Security Release 2 в Украине начинается 1 октября 2009 года.

Новые приложения полностью совместимы с операционными системами от Microsoft Windows 7 и Windows Server 2008 R2.

Новая, восьмая, версия системы администрирования Kaspersky Administration Kit обеспечивает удобное централизованное управление системой антивирусной защиты. В Kaspersky Administration Kit 8.0 появились или были улучшены более 40 функций, что позволяет реализовать гибкую модель управления антивирусной защитой в организациях, имеющих компьютерные сети самого разного размера, - от нескольких ПК до распределённых сетей со сложной структурой управления. Простота установки и минимальные временные затраты на управление системой защиты посредством Kaspersky Administration Kit 8.0 значительно уменьшают общую стоимость владения антивирусными решениями "Лаборатории Касперского".

Кроме централизованной системы администрирования в обновлённую линейку (Release 2) вошли три корпоративных решения для обеспечения безопасности узлов сети - Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations, Антивирус Касперского 6.0 для Windows Servers и Антивирус Касперского 6.0 Second Opinion Solution. В них интегрированы новое антивирусное ядро и средство проактивной защиты - эвристический анализатор.

"Мы обязаны обеспечить нашим корпоративным клиентам современную информационную защиту самого высокого уровня, - говорит Кит МАСКЕЛЛ, директор департамента корпоративного бизнеса "Лаборатории Касперского". - Выпуск обновлённой линейки корпоративных продуктов, в основу которых легли последние технологические достижения "Лаборатории Касперского", а также активная исследовательская работа, проводимая нашими специалистами, подтверждают готовность компании выполнить эту задачу. Релиз обновлённой линейки корпоративных продуктов является фундаментом нашего будущего развития".

Рекомендованные цены на корпоративные продукты "Лаборатории Касперского" не изменились. Скачать бесплатную пробную версию KOSS Release 2 можно на сайте компании: http://www.kaspersky.ru/trials.