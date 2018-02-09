Шотландская баронесса запускает "криптовалюту для женщин"

18:03, 09 февраля 2018
Наука и IT
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Британская бизнес-вумен Мишель Мон объявила о запуске новой криптовалюты / Instagram, michellemone

Читайте такжеЗимний криптопад: почему дешевеет биткоин Как сообщает The Telegraph, новая криптовалюта под занванием Equi основана на базе блокчейна Ethereum. Стоимость одного токена Equi составляет около 50 центов.

Отмечается, что Мон рассчитывает привлечь через ICO («первичное предложение токенов») новой криптовалюты около 75 млн долларов.

Ранее Журнал Forbes впервые составил рейтинг разбогатевших на криптовалюте миллиардеров. Всего в него вошли 19 человек.

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Теги: #криптовалюта#блокчейн