Шотландская баронесса запускает "криптовалюту для женщин"

Предприниматель рассчитывает привлечь через ICO новой криптовалюты около 75 миллионов долларов.

Шотландская баронесса, предприниматель и парламентарий Мишель Мон (Michelle Mone) заявила о создании новой криптовалюты, призванной «подтолкнуть женщин инвестировать в индустрию технологий».

Читайте такжеЗимний криптопад: почему дешевеет биткоин Как сообщает The Telegraph, новая криптовалюта под занванием Equi основана на базе блокчейна Ethereum. Стоимость одного токена Equi составляет около 50 центов.

Отмечается, что Мон рассчитывает привлечь через ICO («первичное предложение токенов») новой криптовалюты около 75 млн долларов.

Ранее Журнал Forbes впервые составил рейтинг разбогатевших на криптовалюте миллиардеров. Всего в него вошли 19 человек.