Треть пользователей интернета страдают от "надоедливого общения" в сети - инфографика

Почти треть (31%) респондентов заявили о рисках сексуального характера в сети.

Почти две трети (65%) пользователей Интернета оказались жертвами неприятного общения в сети. Среди них 56% страдают от "надоедливого общения".

Об этом свидетельствуют данные Исследования культуры и безопасности общения онлайн (Civility, Safety and Interaction Online) от Microsoft, которое изучает масштабы негативных схем поведения и коммуникации в сети, а также их последствия. Проявления негативного опыта коммуникации в интернете были разбиты на 4 категории: надоедливое общение, поведенческие проявления, проявления сексуального характера и репутационные риски.

Кроме нежелательных контактов пользователи сети часто сталкиваются с агрессией в сети - плохое отношение, троллинг, кібербуллінг (травля в интернете, часто встречается среди подростков) - 39%.

Почти треть (31%) респондентов заявили о рисках сексуального характера в сети. Каждый четвертый столкнулся с явлением секстинга (25% получали или отправляли сообщения сексуального характера), благодаря чему категория попадает в ТОП-3 угроз онлайн.

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С репутационными рисками, в число которых входят доксинг (сбор и распространение чьих-то личных данных в Интернете без согласия этого человека) и вред личной и рабочей репутации, стыкались 19 % респондентов.

Интересным является и тот факт, что ,по итогам исследования, 17% опрошенных признали, что часто виновниками неприятных случаев общения становятся члены их семьи или друзья.

Результаты базируются на данных за 2017 год. В рамках исследования были опрошены подростки в возрасте 13-17 лет и взрослые 18-74 лет. В 2017 году объем данных увеличился: теперь исследование охватывает 23 страны и 20 категорий онлайн-рисков.