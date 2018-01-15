Искусственный интеллект превзошел человека в тесте на понимание прочитанного

Группа компаний Alibaba Group создала искусственный интеллект, который смог превзойти человека в тесте Стэнфордского университета на чтение и понимание прочитанного.

Как сообщает Bloomberg, в Alibaba утверждают, что это первый случай, когда машина превзошла человека в данном испытании.

Отмечается, что в рамках теста нейронная сеть Alibaba получила задание дать точный ответ на более 100 тысяч вопросов, которые базируются на более чем 500 статьях Википедии. Искусственный интеллект получил 82,44 балла, в то время как его соперник-человек – лишь 82,304 балла.

Сообщается, что искусственный интеллект Microsoft также преуспел, одержав в стэнфордском тесте 82,650 баллов, однако его результаты стали известны позже, чем результаты нейросети Alibaba.

Читайте такжеИскусственный интеллект обогнал человека и установил рекорд в игре Ms. Pac-Man (видео)Как утверждают ученые Alibaba, результаты теста свидетельствуют о том, что искусственный интеллект может с высокой точностью отвечать на объективные вопросы, вроде таких как «Что вызывает дождь?». Технологию,следовательно, можно использовать в таких сферах, как обслуживание клиентов, музейные консультации онлайн-ответы на медицинские запросы пациентов, уменьшая потребность в человеческом участии беспрецедентным образом.

Ранее японские ученые создали искусственный интеллект, который способен читать мозговые волны человека и визуализировать их на экран. Технология способна понять и воспроизводить изображение, на которое смотрит человек, путем анализа мозговых волн.