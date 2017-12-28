Британские ученые предупреждают: в декабре мужчины чаще всего пропадают без вести

В декабре мужчины пропадают без вести и погибают чаще, чем в любой другой месяц, установили исследователи из Портсмутского университета в Великобритании. Данные были опубликованы в отчете на сайте университета. С декабря по февраль мужчины отправляются на вечеринки, с которых уже не возвращаются, сообщают исследователи.

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Они рассмотрели 96 случаев за 2010-2015 годы, в которых мужчины от 16 до 62 лет пропадали без вести, а позже были найдены их трупы. В 71% случаев это были мужчины моложе 25 лет. Как выяснилось, 22% исчезновений приходились на декабрь, а всего за зиму исчезало 53% мужчин от общего количества пропавших. В период с марта по ноябрь количество пропавших мужчин резко падало и находилось в пределах 2-7% в месяц.

Среди пропавших в декабре мужчин шестеро отмечали Рождество на работе с коллегами, еще пятеро пропали без вести в канун Нового года или в первые часы 1 января.

74% погибших незадолго до исчезновения были замечены в ночных клубах, барах, пабах.

«Всем нам известно, что можно и нельзя делать в это время года. Но, например, выставить себя дураком на корпоративе не страшно. Куда важнее добраться домой в целости и убедиться, что твоим друзьям это тоже удалось», — отмечает Геофф Ньюисс, один из авторов исследования.

Расстояние, на котором тело было найдено от места, где мужчину видели последний раз, варьировалось от 27 м до 88 км, но в большинстве случаев — 85% — составляло около 5 км.

Особенно опасны оказались маршруты, пролегающие рядом с водоемами – тела 89% погибших были найдены в реках и озерах.

Почти все мужчины, погибшие в воде, утонули — лишь 2% смертей оказались вызваны переохлаждением и 5% — непосредственно падением. Более половины тел были извлечены из рек.