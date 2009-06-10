Украина и Россия обсудили сотрудничество в космических проектах

Украина и Россия договорились продолжить совместные работы по реализации приоритетного проекта по созданию координатно-временного и навигационного обеспечения двух стран с использованием системы ГЛОНАСС и других глобальных спутниковых навигационных систем.

Такая договоренность достигнута сегодня в Москве по итогам седьмого заседания подкомиссии по вопросам сотрудничества в сфере космической промышленности двух стран.

Делегации на переговорах возглавляли руководитель Федерального космического агентства Российской Федерации Анатолий Перминов и генеральный директор Национального космического агентства Украины (НКАУ) Александр Зинченко, сообщает пресс-служба НКАУ.

В рамках заседания рассмотрены вопросы выполнения программы украинско-российского сотрудничества в сфере исследования и использования космического пространства на 2007-2011 гг. Стороны договорились также продолжить сотрудничество по научным космическим проектам, совместным экспериментам на российском сегменте МКС и в разработке систем дистанционного зондирования Земли.

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