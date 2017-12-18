Новогодние праздники: Google подготовил серию праздничных дудлов

Компания Google подготовила дудл в честь рождественских и новогодних праздников. На картинках изображены пингвины, которые собираются в отпуск в теплые края.

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Первый дудл появился сегодня, 18 декабря, за неделю до католического Рождества. Он состоит из трех картинок, на которых можно увидеть пингвинов, которые собираются в отпуск в теплые края.

"Праздничный сезон здесь, и эта пара с удовольствием проводит время со своими родственниками в теплой погоде! Оставайтесь с нами в течение следующих нескольких недель, чтобы посмотреть, как забавляется эта пушистая семья", - сообщает Google.

Таким образом известный поисковик будет радовать своих пользователей забавными картинками, которые расскажут историю милой семейки пингвинов.