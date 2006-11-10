BMW планирует обновить шестую серию (фото)

На тестах в Нюрнбургринге был сфотографирован обновленный кабриолет BMW шестой серии. Как пишет сайт Left Lane News, машина отличается от нынешней версии измененными передним и задним бамперами, воздухозаборниками и задними фонарями. В целом, изменений очень немного и, можно сказать, облик машины остался прежним.

Помимо обновления шестой серии, BMW может в ближайшее время представить новую версию купе Z4 со съемной стеклянной крышей. Закамуфлированный автомобиль Z4 Targa также был сфотографирован во время ходовых испытаний.

Одновременно с этим BMW ведет работы над полностью новым автомобилем четвертой серии. Дебют серийной модели запланирован на осень 2009 года. Линейка двигателей новинки, вероятно, будет заимствована у купе BMW третьей серии. Также не исключается, что имя модели будет изменено на Z6.

Лента.ру