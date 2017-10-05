Днепровские археологи показали, где и как жили первые горожане (видео)

На окраине древнего поселения Старая Самарь (Новобогородицкая крепость), которое образовалось на переправе речки Самара, археологическая экспедиция раскопала одно из первых жилищ Днепра, в котором, вероятнее всего, жил казак.

Читайте такжеНайдены доказательства того, что город Днепр старее на 252 года, чем считалосьВ частности, археологи изучают жилище XVII ст. По их словам, находки свидетельствуют о том, что здесь жил весьма богатый казак. По словам руководителя археологической экспедиции Дмитрия Тесленко, на месте раскопок "найдены разнообразные монеты, стекляные изделия - по тем временам они были очень дорогие, керамическая посуда была импортной и тоже очень дорогой".

Он отмечает, что само жилище состоит из нескольких сооружений - так называемая хозяйственная часть и жилая.

В настоящее время группа археологов продолжает изучать это поселение.