Днепровские археологи показали, где и как жили первые горожане (видео)
В настоящее время они исследуют жилище XVII ст., которое, вероятно, пренадлежало богатому казаку.
На окраине древнего поселения Старая Самарь (Новобогородицкая крепость), которое образовалось на переправе речки Самара, археологическая экспедиция раскопала одно из первых жилищ Днепра, в котором, вероятнее всего, жил казак.
Читайте такжеНайдены доказательства того, что город Днепр старее на 252 года, чем считалосьВ частности, археологи изучают жилище XVII ст. По их словам, находки свидетельствуют о том, что здесь жил весьма богатый казак. По словам руководителя археологической экспедиции Дмитрия Тесленко, на месте раскопок "найдены разнообразные монеты, стекляные изделия - по тем временам они были очень дорогие, керамическая посуда была импортной и тоже очень дорогой".
Он отмечает, что само жилище состоит из нескольких сооружений - так называемая хозяйственная часть и жилая.
В настоящее время группа археологов продолжает изучать это поселение.