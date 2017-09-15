Дискриминация в зарплатах и карьерном росте: экс-сотрудницы Google судятся с компанией

В США три бывшие сотрудницы Google подали в суд на компанию, обвинив ее в дискриминации женщин в оплате труда и карьерном росте, сообщает Медуза со ссылкой на The Associated Press.

Истцы утверждают, что в Google женщины получают меньше мужчин, выполняющих аналогичную работу, и с меньшей вероятностью получают повышение.

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В иске сказано, что он подан не только от лица трех бывших сотрудниц, но и «всех женщин, работавших в Google в Калифорнии» за последние четыре года.

Подавшие иск сотрудницы, согласно документу, уволились из Google в период с 2014-го по 2016-й год, в частности, из-за «сексистской культуры» в компании и недостатка карьерных возможностей для женщин.

Отмечается, что в августе один из адвокатов, представляющих истцов, говорил, что возможность подать в суд на Google рассматривают около 60 бывших и нынешних сотрудниц.

В начале 2017 года стало известно, что министерство труда США выявило в Google «систематическое неравенство» в зарплатах мужчин и женщин практически на всех позициях. В компании эти обвинения отрицают.