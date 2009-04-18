США пытаются изолировать Талибан от радиосвязи и интернета

Власти США, по неофициальным данным, поручили военному командованию и спецслужбам лишить движение "Талибан" возможности использовать радиосвязь и интернет-сайты в экстремистских целях. Американские специалисты пытаются "глушить" радиостанции боевиков в районах Пакистана близ афганской границы. Кроме того, спецслужбы блокируют пакистанские форумы и веб-сайты, распространяющие экстремистские материалы, передает Reuters со ссылкой на американские СМИ.

В администрации США считают, что военным следует уделять больше внимания "психологическим операциям" в Афганистане и Пакистане. Победить талибов в информационной войне можно, лишь взяв под контроль каналы их коммуникации, уверены в американском командовании.

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