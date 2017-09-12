В Турции обнаружен 2000-летний сосуд для кормления детей (фото)

В античном портовом городе Парион, относящемся к эллинистической эпохе и расположенном близ села Кемер в турецкой провинции Чанаккале, обнаружен глиняный сосуд возрастом 2000 лет, который является древним аналогом современных бутылочек для кормления грудных детей.

Читайте такжеВ Египте нашли новое захоронение с древними гробницамиОб этом агентству «Анадолу» сообщил участник археологической экспедиции в античном городе Парион, преподаватель факультета археологии Университета Ататюрка Хасан Касаоглу. По его словам, раскопки ведутся на территории всего древнего города.

Археолог сообщил, что глиняный сосуд, найденный в детской могиле, имеет одну ручку и горлышко.

«Эти сосуды использовались две тысячи лет назад в эпоху римлян для кормления грудных младенцев. Такиесосуды мы находили в детских могилах и раньше», - сказал Касаоглу.