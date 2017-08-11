Ученые показали, как выглядит последний общий предок обезьян и людей
13:32, 11 августа 2017Наука и IT
1689 0
Это первый найденный череп обезьяны, что существовала на Земле 10-14 миллионов лет назад.
Ученые исследуют череп обезьяны / фото Fred Spoor
Ученые исследуют череп обезьяны, которая может оказаться последним общим предком всех живых обезьян и людей. Об этом сообщает Еспресо со ссылкой на издание Scientific American.
Отмечается, что череп этого существа еще в 2014 году нашел кенийский охотник за ископаемыми Джон Экуси и дал ему название "Алези", что происходит от слова "предок".
Таким образом это первый найденный череп обезьяны, что существовала на Земле 10-14 миллионов лет назад.
"Алези происходит с наиболее правильного времени и места, чтобы показать нам, как выглядели бы предки всех современных обезьян и людей. У нас никогда не было информации об этом раньше - это всегда было тайной", - пояснила соавтор исследования Эллен Миллер.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter