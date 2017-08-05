Google разрабатывает сервис для размещения медиаконтента по аналогии со Snapchat

Google разрабатывает технологию создания медиаконтента по аналогии с платформой Discover в приложении Snapchat, с помощью которой бренды и СМИ публикуют свои новости. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, передает kommersant.ru.

Читайте такжеПредставлено второе поколение Google GlassПроект получил рабочие название Stamp, где «St» означает «stories», «amp» - «accelerated mobile pages», сервис для создания быстро загружающихся в мобильных браузерах новостных статей. Сервис планируется представить после 7 августа.

Stamp будет привязан к поиску Google. Источники издания сообщают, что компания вела переговоры об использовании Stamp с Vox Media, CNN, Time, The Washington Post и другими медиакомпаниями.