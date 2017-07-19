В США ученые подтвердили успех пересадки обеих рук ребенку (видео)

Проведенную два года назад операцию по пересадке рук ребенку в Филадельфии можно считать успешной, свидетельствуют данные исследования центра Lancet Child & Adolescent Health.

Как сообщается, операция 8-летнему мальчику, у которого обе руки были ампутированы вследствие заражения крови, была проведена в июле 2015 года. После этого американские специалисты наблюдали за состоянием ребенка, передает РИА Новости.

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"За 18 месяцев ребенок превзошел прежние навыки. Спустя 18 месяцев после операции по пересадке он может самостоятельно писать, есть, одеваться более независимо и успешно, чем он это делал до трансплантации", — говорится в исследовании.

"Пересадка рук ребенку может быть хирургически, медицински и функционально успешной при условии тщательного соблюдения необходимых условий", — отмечают ученые.

Как сообщал УНИАН, в июне прошлого года украинские врачи впервые пересадили пациенту искусственное сердце.