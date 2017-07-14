Илон Маск запустил загадочный сайт x.com

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск анонсировал запуск нового вебсайта — x.com, передает газета.ру.

Объявление было сделано утром 14 июля. При этом на самом сайте пока ничего не опубликовано, кроме одной буквы «x».

Как сообщает Gizmodo, в прошлом Маск уже владел этим доменом, когда был одним из основателей PayPal.

Отмечается, что миллиардер приобрел домен обратно в начале этого месяца. Сумма сделки неизвестна.

Маск пообещал, что 15 июля «поправит» сайт. Загадкой остается то, что же именно он сделает с сайтом и будет ли это совершенно новый проект.