В мире набирает популярность новый вид спорта – сумо среди роботов (видео)

Роботизированные сумоисты пытаются вытолкнуть друг друга из круга. Все происходит молниеносно быстро. Большинство матчей длятся считанные секунды.

Поединки роботов-сумоистов придумали в Японии. Перед поединком в робо-сумо необходимо подготовить автономного робота, который способен быстро и эффективно вытолкнуть соперника за пределы ринга.

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Роботы-сумоисты делятся на две категории - запрограммированных автономных ботов и машины, которыми люди управляют в реальном времени. Результат поединка зависит от скорости и реакции соперника.