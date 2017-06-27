Кибератака на ЧАЭС: уровень радиации сотрудники проверяют в ручном режиме

Из-за масштабной хакерской атаки не работает сайт Чернобыльской АЭС, но технологические системы станции не пострадали. Об этом сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения.

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"Все технологические системы станции работают в обычном режиме. Из-за временного отключения системы Windows радиационный мониторинг промышленной площадки производится в ручном режиме. Автоматическая система контроля радиационного состояния в зоне отчуждения работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июня, несколько украинских банков, а также некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов подверглись внешней хакерской атаке неизвестным вирусом. Как сообщили в Национальном банке Украины, в результате кибератак банки испытывают трудности с обслуживанием клиентов и проведением банковских операций.

Также о хакерской атаке на свои ресурсы сообщила государственная компания - оператор объединенной энергосистемы - «Укрэнерго» и столичная энергоснабжающая компания «Киевэнерго».