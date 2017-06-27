Вирус Petya.A добрался до Европы: во Франции, Испании и Индии заявили о кибератаках

Компании в разных странах Европы заявили, что их компьютеры были атакованы хакерами. Об этом сообщает "Медуза".

Так, об атаках на свои системы сообщила британская рекламная фирма WPP.

Голландская транспортная компания APM заявила, что ее компьютеры заражены вирусом-вымогателем. При этом снимок экрана зараженного компьютера напоминает следы атаки, которая ранее началась в Украине.

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Об атаках заявили компании во Франции, Испании и Индии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июня, несколько украинских банков, а также некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов подверглись внешней хакерской атаке неизвестным вирусом. Как сообщили в Национальном банке Украины, в результате кибератак банки испытывают трудности с обслуживанием клиентов и проведением банковских операций.

Вслед за «Ощадбанком», который сообщил об ограничении функционала услуг своим клиентам в связи с хакерскими атаками, действию хакеров подверглись банки «Пивденный», «ТАСкомбанк», «ОТП Банк» и государственный «Укргазбанк».

В то же время государственный «Укрэксимбанк» и национализированный «ПриватБанк» сообщили, что их системы не подвергались хакерской атаке.