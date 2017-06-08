NASA представила концепт нового поколения марсоходов Mars Rover (видео)

Марсоход имеет длину 8,5 метра, ширину 4,2 метра и 3,3 метра в высоту. Массивные колеса предназначены для движения дюнами, скалами и кратерами Марса.

Mars Rover оснащен высокотехнологичной мобильной лабораторией, которая имеет системы жизнеобеспечения, навигационные и коммуникационные системы. А также дизайн и материалы, отвечающие условиям и ресурсам Марса.

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Начало производства Mars Rover запланировали на 2020 год.