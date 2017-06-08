NASA представила концепт нового поколения марсоходов Mars Rover (видео)
13:18, 08 июня 2017Наука и IT
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Уникальное транспортное средство позволит исследователям космоса путешествовать и работать на красной планете.
Mars Rover имеет дизайн, полностью приспособленных к поверхности Марса / Скриншот УНИАН
Марсоход имеет длину 8,5 метра, ширину 4,2 метра и 3,3 метра в высоту. Массивные колеса предназначены для движения дюнами, скалами и кратерами Марса.
Mars Rover оснащен высокотехнологичной мобильной лабораторией, которая имеет системы жизнеобеспечения, навигационные и коммуникационные системы. А также дизайн и материалы, отвечающие условиям и ресурсам Марса.
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Начало производства Mars Rover запланировали на 2020 год.
NASA представила концепт нового поколения марсоходов Mars Rover
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