У нейтронных звезд нашли мощную "черную силу"

Бразильские ученые выяснили, что такие сверхплотные тела, как нейтронные звезды, оказывают на другие объекты мощную притягивающую «черную силу». Так называется воздействие, возникающее при испускании чернотельного излучения. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org.

Черными телами в физике называют объекты, которые поглощают все падающие на них электромагнитные волны. Несмотря на название, они могут при нагревании испускать собственное излучение, называемое чернотельным. В 2013 году ученые обнаружили, что последнее может изменять внутреннюю энергию атомов и молекул, находящихся поблизости. При этом они притягиваются к телу. Такое воздействие было названо исследователями «черной силой».

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В новой работе физики рассмотрели, как на эту силу влияет деформация пространства, возникающая вблизи экзотических космических объектов. Сферические черные тела, например нейтронные звезды, обладают мощным гравитационным полем, сильно искажающим траектории двигающихся рядом с ними объектов, а также фотонов (квантов электромагнитного излучения). Это искривление повышает температуру тела, а также изменяет угол, под которым излучение покидает поверхность нейтронной звезды. В результате на окружающие объекты влияет более мощная «черная сила», чем в случае недеформированного пространства.

Ученые также определили, как черная сила зависит от цилиндрической формы тела. Если диаметр цилиндра в математической модели уменьшить, превратив его в гипотетическую космическую «струну», то воздействие со стороны чернотельного излучения полностью прекращается.

Физики считают, что полученные ими результаты позволят точно определять эффекты, оказываемые сверхплотными объектами (в том числе черными дырами) на формирование пучков высокоэнергетических частиц и аккреционных дисков.