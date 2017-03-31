Ученые назвали планету-"чистилище" в нашей солнечной системе

Ученый из лаборатории реактивного движения НАСА рассказал, чем пахнет атмосфера Урана.

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По его мнению, газы, присутствующие на гигантской планете, придают местному воздуху аромат тухлых яиц и мочи, пишет Gizmodo.

Газовая оболочка Урана слишком холодна и ядовита, чтобы человек, опустившийся в атмосферу планеты, мог непосредственно почувствовать ее запах, пробы воздуха могли бы собрать автоматические аппараты, считает ученый.

Так, в верхних находятся водород, гелий и метан, а в нижних - сероводород, аммиак, метан и углекислый газ.

При этом концентрация аммиака довольно небольшая и достигает ста частей на миллиард, однако, по словам Хофштадтера, этот газ может конденсироваться и образовывать пахнущие кошачьей мочой облака. Подобные скопления, вероятно, образует и сероводород, который придает атмосфере аромат тухлых яиц.

В газовых оболочках других планет-гигантов - Юпитера, Сатурна и Нептуна - также присутствуют образующие неприятный запах соединения, однако их концентрация меньше. Поэтому Уран наиболее подходит под описание "чистилища" Данте.