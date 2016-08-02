Ученые сняли на видео ядерный взрыв в реакторе

За 3,94 миллисекунды мощность импульса возрастает с 50 до 1484 мегаватта, а температура достигает 420 градусов Цельсия, передает Lenta.ru.

Этих параметров недостаточно для промышленного производства электроэнергии, но хватает для исследовательских целей.

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Взрыв произведен в рамках ежегодных профилактических работ, позволяющих оценить безопасность установки.

Видео: Popular Mechanics