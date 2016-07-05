Геологи предупредили о неминуемом извержении самого мощного вулкана Аляски

Уже сейчас ВОА подняла уровень опасности объекта для авиации до желтого, передает Lenta.ru. По данным геофизиков, вулкан Павлова - один из наиболее активных на Аляске. Он очень быстро «разогревается», и магме не нужно много времени, чтобы начать вырываться из жерла. Полевая группа осмотрела вулкан 3 июля 2016 года и удостоверилась в том, что происходят выбросы газов и дыма. Наземные станции слежения зафиксировали слабые толчки и другие признаки сейсмической активности.

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Вулкан Павлова извергался уже 40 раз, сообщает ВОА. Иногда пепел выбрасывало на большую высоту - до 15 км. Если новое извержение будет таким же, летающие над Аляской самолеты окажутся в серьезной опасности.

За 2016 год вулкан просыпался в марте и мае. Следующее извержение ученые считают неминуемым. Однако выбросы пепла, скорее всего, будут направлены в сторону Берингова моря и не повредят обитателям Аляски.

29 августа 2014 года началось извержение вулкана Баурдарбунга в Исландии. Событие сопровождалось высокой сейсмической активностью в районе, где находится вулкан, и выбросами газа и пепла в атмосферу. Баурдарбунга имеет характерную коническую форму и покрыт льдом. Главная опасность при пробуждении такого вулкана связана с возможными наводнениями и загрязнениями атмосферы пеплом.