Google открыл доступ к сервису защиты от DDOS-атак

Платить за пользование сервисом администраторам сайтов не надо, достаточно заполнить специальную форму и предоставить Google информацию о своем ресурсе, пишет Росбалт.

Как сообщается в блоге компании, Project Shield фильтрует сетевой трафик и, используя собственные алгоритмы, пропускает только обычные запросы. Также сообщается, что при возрастании количества запросов сервис будет показывать пользователям кэшированную копию сайта, чтобы снизить нагрузку на свой сервер.

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Инструмент призван защитить от DDOS-атак прежде всего сайты СМИ, однако может быть использован всеми, кто «публикует то, что другие могут счесть нецелесообразным».

В компании отметили, что сервис может несколько замедлить посещаемость защищенных сайтов.

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