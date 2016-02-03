Германия запустила термоядерный реактор с водородной плазмой

Пуск реактора Wendelstein 7-X с водородной плазмой состоялся сегодня вечером, передает Lenta.ru. На мероприятии присутствовала канцлер Германии Ангела Меркель.

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10 декабря 2015 года Wendelstein 7-X запускался с гелиевой плазмой, которую физики удерживали в равновесном состоянии 1-2 секунды.

Конечные цели проекта Wendelstein 7-X - удержание плазмы в реакторе до получаса и получение значения параметра β, равного 4-5 (в процентах). Это число определяет отношение давления плазмы к давлению удерживающего ее магнитного поля.

Управление стелларатором Wendelstein 7-X проводится Институтом физики плазмы им. Макса Планка. Строительство установки началось в 2005 году и завершилось в 2014 году. Стоимость работ по возведению термоядерного реактора превышает миллиард евро.

На сегодняшний день в мире существуют 2 перспективных проекта термоядерных реакторов: токамак и стелларатор. В них плазма удерживается магнитным полем. В токамаке она имеет форму тороидального шнура, по которому пропускается электрический ток, а в стеллараторе магнитное поле наводится внешними катушками.

В термоядерныхреакторах происходят реакции синтеза (образования) тяжелых элементов из более легких (например, гелия из изотопов водорода дейтерия и трития), в отличие от обычных атомных реакторов, где проходят процессы распада тяжелых ядер на более легкие.