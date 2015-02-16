NASA показало захватывающее 3-минутное видео пяти лет жизни Солнца

К пятой годовщине миссии Обсерватории солнечной динамики ученые подготовили невероятное видео, которое демонстрирует самые интересные процессы на Солнце за прошлые годы. Об этом пишет ТСН со ссылкой на CNN.

Кроме вспышек на Солнце аппарат зафиксировал "путешествие" Венеры мимо звезды.

На видео можно увидеть бурную поверхность главного источника тепла на Земле со струями раскаленной плазмы. Миссия NASA позволит ученым больше узнать об огромной звезде и процессах, которые на ней происходят.