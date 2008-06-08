Sony подыскивает разработчиков среди студентов

Американское подразделение компании Sony Computer Entertainment объявило о старте программы PlayStation-edu, сообщает GamesIndustry со ссылкой на официальный блог компании. Она позволит учащимся университетов и колледжей получить доступ к набору средств разработки программного обеспечения (или просто SDK) для платформ PlayStation 2 и PSP.

Представители Sony отмечают, что эти комплекты будут идентичны тем, что используют профессионалы для создания своих проектов. Участники программы смогут получить SDK, необходимое программное обеспечение и документацию, а также демонстрационный код и образцы программ. Помимо этого PlayStation-edu позволит студентам пользоваться специальным сайтом, где они смогут обсудить все возникшие вопросы с другими учениками.

В Sony добавили, что программа PlayStation-edu создана не для того, чтобы учащиеся создавали собственные игры. Ее цель - помочь студентам технических факультетов и факультетов вычислительной техники понять, как работает "железо" в консолях PlayStation. В SCEA хотят, чтобы выпускники университетов были готовы писать программы для различных платформ этого семейства и могли сразу приступить к работе.

Отметим, что учебные заведения, которые хотят получить доступ к SDK, должны подписать специальное соглашение с компанией Sony, а также внести определенную плату за этот набор.

Лента.ру