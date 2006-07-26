Рейтинг самых сексуальных автомобилей мира (фото)
Победитель довольно неожиданный
В рейтинге самых сексуальных автомобилей на планете, составленном по результатам голосования читателей известного издания Top Gear, победителем оказалась микролитражка Fiat 500, выпускавшаяся в 1970-е годы.
По мнению респондентов, за рулем этой машинки любой водитель, будь то мужчина или женщина, обладает повышенной сексуальной привлекательностью.
Второе место досталось классическому автомобилю Джеймса Бонда - Aston Martin DBS, новое поколение которого, кстати, появится в следующей серии о похождениях "супер-агента", сейчас готовящейся к выходу на экраны.
В рейтинг самых сексуальных машин по мнению журнала Top Gear попали также машины
Maserati Quattroporte,
Chevrolet Camaro,
Citroen C6,
Lincoln Continental,
Bentley Continental S1 Fastback,
BMW M1
и Rolls-Royce Phantom.
Замыкает первую десятку персонаж популярного мультфильма "Тачки" - Porsche 911.