Рейтинг самых сексуальных автомобилей мира (фото)

21:37, 26 июля 2006
Наука и IT
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Победитель довольно неожиданный

В рейтинге самых сексуальных автомобилей на планете, составленном по результатам голосования читателей известного издания Top Gear, победителем оказалась микролитражка Fiat 500, выпускавшаяся в 1970-е годы.

По мнению респондентов, за рулем этой машинки любой водитель, будь то мужчина или женщина, обладает повышенной сексуальной привлекательностью.

Второе место досталось классическому автомобилю Джеймса Бонда - Aston Martin DBS, новое поколение которого, кстати, появится в следующей серии о похождениях "супер-агента", сейчас готовящейся к выходу на экраны.

В рейтинг самых сексуальных машин по мнению журнала Top Gear попали также машины

Maserati Quattroporte,

 

Chevrolet Camaro,

 

Citroen C6,

Lincoln Continental,

Bentley Continental S1 Fastback,

BMW M1

 

и Rolls-Royce Phantom.

 Замыкает первую десятку персонаж популярного мультфильма "Тачки" - Porsche 911.

 

Лента.ру

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