Рейтинг самых сексуальных автомобилей мира (фото)

В рейтинге самых сексуальных автомобилей на планете, составленном по результатам голосования читателей известного издания Top Gear, победителем оказалась микролитражка Fiat 500, выпускавшаяся в 1970-е годы.

По мнению респондентов, за рулем этой машинки любой водитель, будь то мужчина или женщина, обладает повышенной сексуальной привлекательностью.

Второе место досталось классическому автомобилю Джеймса Бонда - Aston Martin DBS, новое поколение которого, кстати, появится в следующей серии о похождениях "супер-агента", сейчас готовящейся к выходу на экраны.

В рейтинг самых сексуальных машин по мнению журнала Top Gear попали также машины

Maserati Quattroporte,

Chevrolet Camaro,

Citroen C6,

Lincoln Continental,

Bentley Continental S1 Fastback,

BMW M1

и Rolls-Royce Phantom.

Замыкает первую десятку персонаж популярного мультфильма "Тачки" - Porsche 911.

Лента.ру