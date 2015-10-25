Ученые спрогнозировали когда Солнце поглотит нашу планету

Американские ученые стали свидетелями уникального космического явления - им удалось запечатлеть белого карлика, остатки другой планеты и космический мусор в пределах одной космической системы, что позволяет предположить причины исчезновения планет.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Sci-News.

"По словам Эндрю Вандербурга, возглавляющего исследование, открытие было сделано в результате наблюдения за поведением звезды WD 1145+017. После того, как солнце, подобное нашему, израсходовало всю ядерную энергию, оно увеличивается до состояния красного гиганта и затем сдувается до размеров плотного ядра Земли с сохранением своей первоначальной массы. В результате звезда получает название белого карлика", - говоритсся в сообщении.

В августе этого года ученые наблюдали удивительное явление – в пределах одной системы им удалось запечатлеть одновременно белого карлика, остатки другой планеты и космический мусор. Связь между тремя объектами объясняется тем, что, как только звезда превращается в красного гиганта, она дестабилизирует орбиты планет вокруг нее.

"Мы застали белого карлика в момент, когда он уничтожает свою планету и раскидывает остатки на поверхности звезды", - рассказал Вандербург.

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Такая же участь ожидает и нашу планету, считают ученые. По прогнозам, Солнце поглотит Землю примерно через 5-7 миллиардов лет. Существует также вероятность того, что самого поглощения Земли не случится, однако "жить на раскаленной планете будет невозможно", заявил Вандербург.