Глава Tesla представил самые эффективные солнечные батареи в мире

Руководитель SpaceX, Tesla Motors и совладелец SolarCity Элон Маск в Нью-Йорке презентовал самый эффективный солнечные панели в мире. Об этом сообщил AIN.UA.

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SolarCity объявила о старте производства солнечных панелей, которые, по словам Маска, превосходят по эффективности все мировые аналоги.

Обычная солнечная панель способна преобразовать примерно 14-20% энергии, которую поглощает, в электричество. Это неплохо, если сравнить, к примеру, с эффективностью фотосинтеза: у растений этот же показатель равняется 5%.

Представляя новые панели в Нью-Йорке, Маск объявил, что панели производства SolarCity способны на пике достигать эффективности в 22,04%. Это подтверждено проверками организации Renewable Energy Test Center.

Если большинство компаний производят панели из кристаллического кремния p-типа, то для панелей SolarCity выбрали полупроводник n-типа, который лучше работает при высоких температурах.

Планируется производить примерно по 10 тыс. панелей в день. Если сейчас установка обходится в 2,90 долл. за ватт, то с новыми панелями цена упадет до 2,20 долл. А в будущем эту цену планируется снизить чуть ли не вчетверо.

Отметим, что SolarCity - компания, которая занимается альтернативной энергетикой и ответственна примерно за 34% всех солнечных панелей на крышах в США.

Напомним, недавно Маск предложил зажечь на Марсе два термоядерных солнца, чтобы изменить климат планеты.