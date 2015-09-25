На комете Чурюмова-Герасименко зафиксировали погодные явления

Об открытии сообщается в журнале Nature, пишет Лента.ру.

Влагооборот на комете заметно отличается от земного: облака не проливаются дождем на поверхность, а улетают в космос на закате. Вероятно, запасы льда на поверхности пополняются за счет подземных источников (выходя наружу из трещин благодаря мощному солнечному излучению в дневное время суток). Со временем этот процесс приведет к полному истощению запасов льда на небесном теле. Возможно, именно из-за него на поверхности кометы 67P оказалось так мало льда.

Читайте такжеМодуль Philae на комете Чурюмова-Герасименко вновь пропал со связи

Впервые о погоде на комете ученые узнали в августе 2014 года, когда летающий вокруг небесного тела аппарат Rosetta обнаружил на узкой «шее» кометы покрытый льдом участок площадью примерно один квадратный километр. Камера-спектрометр VIRTIS показала, что при восходе солнца лед сублимируется и превращается в облако пара, а при наступлении темноты снова возвращается в исходное состояние.

Миссия Rosetta координируется ЕКА при участии его членов-государств, а также НАСА. Данные, полученные с ее помощью, необходимы для объяснения процессов эволюции Солнечной системы и появления воды на Земле.

Миссия включает орбитальный аппарат и спускаемый зонд. Посадку на поверхность кометы Чурюмова-Герасименко зонд Philae совершил 12 ноября 2014 года. Это была первая мягкая посадка тела с Земли на ядро кометы. Завершить миссию Rosetta планируется в сентябре 2016 года.