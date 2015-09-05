Intel намерена создать квантовый компьютер

Об этом сообщается на сайте Организации прикладных исследований в Нидерландах, передает Лента.ру.

Разработкой квантового компьютера займутся специалисты Организации прикладных исследований и Делфтского технологического университета в Нидерландах. Создать квантовый компьютер компания Intel и ее партнеры планируют в течение ближайших десяти лет. Для этого, кроме финансовой поддержки, нидерландская сторона получит от крупнейшего мирового чипмейкера инженерную поддержку.

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В отличие от классического компьютера, в квантовом устройстве используются не биты, которые могут принимать значения 0 и 1, а их квантовые аналоги — кубиты (квантовые биты). Перспективный компьютер работает на основе законов квантовой механики и, как отмечают ученые, способен на порядки быстрее по сравнению с классическим компьютером решать ряд задач.

В августе 2015 года компания D-Wave Systems анонсировала выпуск нового квантового компьютера D-Wave 2X и сообщила, что производительность устройства в 600 раз превышает аналогичный показатель обычных (классических) компьютеров. В настоящее время она является единственной в мире компанией, продающей создаваемые ею квантовые компьютеры. Ее клиентами являются, в частности, Google и NASA.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Сан-Франциско Intel представил новый класс памяти под брендом Optane. Разработка способна обрабатывать данные в тысячу раз быстрее, чем флеш-память (NAND).