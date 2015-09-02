Космический корабль "Союз" с астронавтами на борту успешно стартовал на МКС (фото)

Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

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"2 сентября в 07:37 по московскому времени (07:37 по Киеву - УНИАН) со стартового комплекса площадки №1 ("Гагаринский старт") космодрома Байконур стартовыми командами предприятий Роскосмоса осуществлен юбилейный, 500-ый пуск ракеты-носителя с "Гагаринского старта" - к МКС стартовала ракета-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз ТМА-18М", - говорится в сообщении.

Отмечается, пилотируемый космический корабль "Союз ТМА-18М" будет сближаться с Международной космической станцией (МКС) по 2-х суточной схеме. Стыковка ТПК "Союз ТМА-18М" с МКС запланирована на 4 сентября в 10:42 по Киеву.

Согласно сообщению, планируемая продолжительность полета космонавта Сергея Волкова в составе экспедиций МКС-44, МКС-45 и МКС-46 - 188 суток. "Космическая командировка" астронавта Андреаса Могенсена и космонавта Айдына Аимбетова продлится 10 суток.