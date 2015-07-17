Аппарат NASA собрал все снимки Плутона в одно 16-секундное видео
19:59, 17 июля 2015Наука и IT
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Исследователи New Horizons сделали исторический шаг в исследовании космоса, запустив аппарат, способный делать снимки поверхности Плутона.
New Horizons исследует Плутон / nasa.gov
До недавнего времени это было невозможным, передает ZN.UA со ссылкой на Huffington Post.
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Стоит отметить, что 16-секундный ролик, опубликованный SpaceSciNewsroom, позволяет попутешествовать и рассмотреть все снимки Плутона, начиная с момента открытия планеты Клайдом Тимбо в 1930 году до последних снимков поверхности Плутона, сделанных станцией New Horizons, во время пребывания на минимальной высоте от его поверхности.
Ранее УНИАН сообщал, что космический аппарат NASA New Horizons добрался до карликовой планеты Плутон и пролетел всего в 12,5 тыс. км от ее поверхности.
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