Аппарат NASA собрал все снимки Плутона в одно 16-секундное видео

До недавнего времени это было невозможным, передает ZN.UA со ссылкой на Huffington Post.

Читайте такжеАппарат NASA обнаружил горный "замок" на поверхности Харона

Стоит отметить, что 16-секундный ролик, опубликованный SpaceSciNewsroom, позволяет попутешествовать и рассмотреть все снимки Плутона, начиная с момента открытия планеты Клайдом Тимбо в 1930 году до последних снимков поверхности Плутона, сделанных станцией New Horizons, во время пребывания на минимальной высоте от его поверхности.