Япония успешно запустила беспилотный корабль "Конотори" к МКС

По данным японского агентства аэрокосмических исследований (ДЖАКСА, JAXA), никаких внештатных ситуаций зафиксировано не было, передает ТАСС.

Пуск ракеты-носителя H2-B был успешно осуществлен с космодрома Танэгасима на юге страны в 20:50 по местному времени (14:50 мск). Изначально он был запланирован на 16 августа, но дважды переносился из-за неблагоприятных погодных условий.

За происходящим в прямом эфире следил японский астронавт Кимия Юи, находящийся сейчас на МКС. "Я очень волнуюсь и переживаю за успех запуска", - отметил он в опубликованном JAXA непосредственно перед стартом видеообращении.

Новый корабль "Конотори" был представлен в середине июля и получил пятый порядковый номер. Его длина достигает около 10 метров, диаметр - 4 метра. Он способен доставлять на МКС 5,5 тонны грузов, в том числе крупногабаритных. Ранее четыре таких аппарата уже были отправлены в космос, и все они успешно выполнили свою миссию.

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"Конотори" - корабль одноразового использования. Он доставляет необходимые припасы на станцию и забирает оттуда мусор, а на обратном пути сгорает в плотных слоях атмосферы.

Ранее УНИАН сообщал, что руководство NASA обратилось в конгресс США с просьбой выделить дополнительные 490 млн долларов для доставки астронавтов на МКС на российских кораблях "Союз".