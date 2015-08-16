В Мексике под пирамидой в священном городе майя Чичен-Ице обнаружили озеро

Открытие сделали исследователи из Института геофизики и инженерного факультета Национального автономного университета Мексики в ходе полевых работ с использованием метода трехмерной электротомографии, сообщает ТАСС.

Обнаруженный подземный природный объект имеет примерно 25-30 метров в ширину и 20 в глубину.

"Такое нередко встречается в районах, где присутствуют карстовые явления, таких как Юкатан, - отметил один из авторов исследования Рене Чавес Сегура. - Как правило, на глубине естественные провалы (сеноты) связаны между собой и формируют сеть туннелей, где вода свободно перемещается; так образуется естественная водная сеть всего полуострова".

По словам ученого, теперь археологам предстоит ответить на вопрос, знали ли майя о существовании подводного озера до строительства пирамиды.

Чичен-Ица был основан, предположительно, в VI веке нашей эры. К XVI веку, когда началась испанская колонизация Америки, он уже несколько столетий пребывал в запустении. Пирамида Кукулькана - бога ветра и воды, огня и воздуха - считается одной из главных достопримечательностей древнего города, который в 1988 году был внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

"В настоящее время он пользуется очень большой популярностью среди приезжающих в Мексику туристов, и ежегодно его посещают более миллиона человек", - сообщает издание.

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