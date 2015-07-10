Ученые получили новое изображение линзовидной галактики
03:03, 10 июля 2015Наука и IT
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Новое изображение линзовидной галактики ESO 381-12 удалось получить астрофизикам с помощью космического телескопа Hubble.
Галактика ESO 381-12 классифицируется как линзовидная / hubblesite.org
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт телескопа Hubble.
Галактика ESO 381-12 расположена примерно в 270 миллионах световых лет от Земли в созвездии Centaurus и классифицируется как линзовидная галактика — промежуточный вид между эллиптическими и спиральными галактиками по классификации Hubble.
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Линзообразные галактики — это дисковые галактики, потерявшие свою межзвездную материю, с низкой частотой формирования в них звезд и состоят в основном из старых светил.
Ранее УНИАН сообщал что астрофизики с помощью телескопа Hubble обнаружили стратосферу на WASP-33b - одной из далеких и очень горячих экзопланет.
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