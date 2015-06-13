Ученые обнаружили стратосферу на одной из далеких и очень горячих экзопланет

Об этом говорится в статье в Astrophysical Journal, пишет РИА Новости.

Обнаружить стратосферу у WASP-33b, масса которой в четыре с половиной раза больше Юпитера, удалось с помощью телескопа Hubble.

WASP-33b – горячая планета, вращающаяся на очень малом расстоянии (порядка 0,02 а.е.) и за 1,22 суток вокруг белой звёзды HD 15082. В 2011 году ученые точно измерили температуру планеты — около 3200 градусов Цельсия, что делает её температуру сравнимой с температурой поверхности красного карлика. На данный момент - это самая горячая экзопланета, известная науке.

Читайте такжеNASA показало снимки "призрачных" объектов вокруг мертвых квазаров (фото)Ученые отмечают, что зафиксировали температурную инверсию на планете, и заявляют, что знают, что вызвало в атмосфере WASP-33b эту инверсию — оксид титана.

Ранее УНИАН сообщал, что оптический телескоп Hubble получил впечатляющее изображение одинокой галактики NGC 6503, расположенной в космической области Local Void (Местная Пустота).