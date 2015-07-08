В Швейцарии появились почтовые беспилотники (фото, видео)
Широкое использование "летающих почтальонов", как ожидается, начнется с 2020 года.
В Швейцарии начались испытания почтовых беспилотников: небольшие аппараты смогут доставлять килограмм груза на расстояние десяти километров.
Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на euronews.
В настоящее время проводятся тесты с целью анализа технических ограничений дронов, в том числе ограниченный срок работы батареи.
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Представители швейцарской почты заявили, что беспилотники будут использоваться в основном в чрезвычайных ситуациях. По словам авторов проекта, дроны, в частности, окажутся незаменимыми для сообщения с труднодоступными поселками и для доставки срочных небольших грузов - например, медикаментов.
Испытания беспилотников продолжатся до конца июля. Широкое использование "летающих почтальонов", как ожидается, начнется с 2020 года.
Houston, we don’t have a problem. #yellowintheskyPosted by Die Post | La Poste | La Posta | Swiss Post on 7 липня 2015 р.