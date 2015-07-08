В Швейцарии появились почтовые беспилотники (фото, видео)

15:18, 08 июля 2015
Наука и IT
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Широкое использование "летающих почтальонов", как ожидается, начнется с 2020 года.

post.ch

В Швейцарии начались испытания почтовых беспилотников: небольшие аппараты смогут доставлять килограмм груза на расстояние десяти километров.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на euronews.

В настоящее время проводятся тесты с целью анализа технических ограничений дронов, в том числе ограниченный срок работы батареи.

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Представители швейцарской почты заявили, что беспилотники будут использоваться в основном в чрезвычайных ситуациях. По словам авторов проекта, дроны, в частности, окажутся незаменимыми для сообщения с труднодоступными поселками и для доставки срочных небольших грузов - например, медикаментов.

Испытания беспилотников продолжатся до конца июля. Широкое использование "летающих почтальонов", как ожидается, начнется с 2020 года.

post.ch

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Posted by Die Post | La Poste | La Posta | Swiss Post on 7 липня 2015 р.
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