В Швейцарии появились почтовые беспилотники (фото, видео)

В Швейцарии начались испытания почтовых беспилотников: небольшие аппараты смогут доставлять килограмм груза на расстояние десяти километров.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на euronews.

В настоящее время проводятся тесты с целью анализа технических ограничений дронов, в том числе ограниченный срок работы батареи.

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Представители швейцарской почты заявили, что беспилотники будут использоваться в основном в чрезвычайных ситуациях. По словам авторов проекта, дроны, в частности, окажутся незаменимыми для сообщения с труднодоступными поселками и для доставки срочных небольших грузов - например, медикаментов.

Испытания беспилотников продолжатся до конца июля. Широкое использование "летающих почтальонов", как ожидается, начнется с 2020 года.