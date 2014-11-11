В Нидерландах разработали летающий дефибриллятор, который будет спасать пациентов при пробках в городе
11:35, 11 ноября 2014Наука и IT
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За 5 лет дрон могут запустить в массовое производство.
В Нидерландах запатентовали летающий дефибриллятор / ТСН
В Нидерландах запатентовали летающий дефибриллятор. Дронвертолет облетит любые пробки большого города и успеет добраться до пациента с инфарктом вовремя, говорится в сюжете ТСН.
Врач будет объяснять, как пользоваться реанимороботом через камеру и колонки. Добираться до места вертолет будет благодаря связи с мобильным телефоном человека, который непосредственно вызывает скорую.
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Сейчас его испытывают в Амстердаме и Генте. Через 5 лет планируют, в случае успешных тестов, запустить его в массовое производство.
Один такой дрон будет стоить 15 тысяч евро.
В Нидерландах запатентовали летучий дефибриллятор
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