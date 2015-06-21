Власти ОАЭ планируют увеличить расходы на науку в три раза к 2021 году

ОАЭ увеличат расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в три раза к 2021 году, заявил в субботу вице-президент ОАЭ и правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

В обращении на личном интернет-сайте вице-президента говорится, что ОАЭ лидируют среди арабских стран по развитию "экономики знаний" и планируют к 2021 году увеличить долю занятых в этой сфере с 22% до 40%, сообщает РИА Новости.

ОАЭ планируют к 2021 году первой из арабских стран запустить к Марсу собственный космический зонд. Среди других амбициозных проектов властей страны — развитие технологий возобновляемой и ядерной энергетики.

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По словам шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума, ОАЭ являются одной из наиболее привлекательных стран в мире для квалифицированных работников из-за рубежа. В 2014 году совокупный зарплатный фонд в стране составил 112 миллиардов долларов, из которых только 22 миллиарда долларов пришлось на долю госслужащих.