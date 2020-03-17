12 украинских полярников были вынуждены отправиться на Южный полюс на неделю раньше (видео)
10:31, 17 марта 2020Наука и IT
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Самолетом и кораблем они должны преодолеть 15 тысяч километров.
Всего в дороге они проведут неделю / скриншот
Двенадцать украинских полярников из-за карантина были вынуждены отправиться на Южный полюс на неделю раньше, чем было запланировано.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Самолетом и кораблем они должны преодолеть 15 тысяч километров. Всего в дороге они проведут неделю. В этом году в украинской экспедиции две женщины. Исследовать Антарктиду ученые будут целый год.
Новичков к такому путешествию нужно было подготовить, поэтому до того, как отправиться в дорогу, все собрались в низкочастотной обсерватории на Харьковщине. Целую неделю они знакомились, с ними беседовали психологи. Опытные полярники советовали, что надо взять с собой на станцию.
12 украинских полярников были вынуждены отправиться на Южный полюс на неделю раньше
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