12 украинских полярников были вынуждены отправиться на Южный полюс на неделю раньше (видео)

Самолетом и кораблем они должны преодолеть 15 тысяч километров.

Двенадцать украинских полярников из-за карантина были вынуждены отправиться на Южный полюс на неделю раньше, чем было запланировано.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Самолетом и кораблем они должны преодолеть 15 тысяч километров. Всего в дороге они проведут неделю. В этом году в украинской экспедиции две женщины. Исследовать Антарктиду ученые будут целый год.

Новичков к такому путешествию нужно было подготовить, поэтому до того, как отправиться в дорогу, все собрались в низкочастотной обсерватории на Харьковщине. Целую неделю они знакомились, с ними беседовали психологи. Опытные полярники советовали, что надо взять с собой на станцию.