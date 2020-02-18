Самый опасный активный вулкан Южной Америки может рухнуть

Предыдущий крупный обвал вулкана произошел три тысячи лет назад и вызвал масштабный оползень.

Геологическая служба США называет вулкан Тунгурауа одним из наиболее опасных активных вулканов Южной Америки. Ученые заметили ранние признаки того, что он может частично обрушиться. Это, в свою очередь, может вызвать массивный оползень.

Об этом пишет Newsweek со ссылкой на новое исследование, которое выявило, что активность последних времен дестабилизировало западную часть Тунгурауа, название которого на языке кечуа означает «огненная глотка». Вулкан расположен в 136 км на юг от столицы Эквадора. Он часто извергался с 1999 года, вынуждая 25 тысяч человек из населенных пунктов вблизи покидать свои дома. Три тысячи лет назад извержение Тунгурауа привело к частичному обвалу его западной стороны.

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Этот обвал вызвал оползень, который снес все на своем пути в радиусе 77 километров. На протяжении следующих тысячелетий вулкан постепенно отстроил себя и достиг нынешней высоты в 5029 метров. Но активность вулкана за последние времена сильно деформировали его поверхность, особенно «шрам» в форме полукруга, который остался после обвала три тысячи лет назад. Согласно новому исследованию, быстрая деформация – это результат геологических процессов, происходящих внутри вулкана.

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«Используя спутниковые данные, мы наблюдали очень быструю деформацию западной стороны Тунгурауа, которую вызвал дисбаланс между количеством магмы, которая извергается и опускается», - сказал автор исследования из Университета Эксетер Джеймс Хики.

«Западная часть вулкана поднялась на 3,5 сантиметра за три недели, в то время как остальные его стороны остались стабильными», - добавил он.