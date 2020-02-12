Спутник NASA зафиксировал редкие и невероятно красивые облака (фото)

Такой тип облаков нельзя рассмотреть с земли, они существуют до 72 часов, а в диаметре могут достигать 300 километров.

Прибор на спутнике НАСА «Аква» заснял у западного побережья Австралии облака красивой формы, которые выглядят как пышные цветы или белый облачный салют.

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Эти атмосферные образования называются «актиноформы», сообщает ГолосUA со ссылкой на Live Science.

Такие облака невозможно рассмотреть с земли, они настолько большие, что иногда составляют около 300 км в диаметре.

У этих облаков есть своеобразные «ветви» или «актинии», которые тянутся в разные стороны. Специалисты Земной обсерватории НАСА сообщают, что облака способны принимать самые разнообразные формы, например, могут несколько вытягиваться и быть похожими на листья или древесные кроны. Облачные скопления часто держатся поблизости друг от друга, а иногда рассеиваются по небу.

Подобные атмосферные структуры образуются сравнительно низко: на расстоянии около 2 км от земли, где преобладают густые кучевые облака. Актиноформы могут существовать до 72 часов, затем происходит конденсация и выпадает дождь.

Этот тип облаков был впервые замечен спутником в 1962 году, но на сегодняшний день ученым известно о них очень мало, у специалистов даже нет единого мнения о том, что провоцирует создание таких красивых облачных форм.