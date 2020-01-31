Аномальная материя существует - физики

Речь идет о фазовом переходе водорода, в результате чего образуется металлический водород, который находится в недрах газовых планет-гигантов.

Французские физики из Комиссариата по атомной и альтернативным видам энергии подтвердили условия существования аномальной формы материи.

Об этом сообщает Phys.org.

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Речь идет о фазовом переходе водорода, в результате чего образуется металлический водород - вещество, которое, как считается, находится в недрах газовых планет-гигантов.

Долгое время считалось, что при достаточно большом давлении водород превратится в металл, однако ученые не знали, какое именно давление для этого потребуется. В итоге физики пришли к консенсусу, установив, что давление фазового перехода должно достигать 425 миллиардов паскалей. Однако проверить до сих пор это было невозможно.

В новой работе группа ученых усовершенствовала ячейку с алмазной наковальней, в котором два алмаза используются для сжатия образца до экстремальных значений. Это позволило им достигнуть давления в 600 гигапаскалей. Для наблюдения за образцом физики использовали луч инфракрасного света, который пропустили через устройство. В случае образования металлического водорода он должен был отразиться.

Выяснилось, что сжатые образцы блокировали весь инфракрасный и видимый свет. В будущем физики планируют повторить эксперимент и проверить, будет ли образец проводить электричество, что предсказано для металлического водорода.

Как сообщал УНИАН, команда ученых из Венгрии недавно опубликовала результаты исследования, которые намекают на существование доселе неизвестной субатомной частицы. Авторы сообщали о ее следах еще в 2016 году, но теперь они обнаружили еще больше доказательств с помощью различных экспериментов.