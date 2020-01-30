Пролитый пилотом чай спровоцировал отключение двигателя на лайнере A350

Airbus и Rolls-Royce вводят правила употребления напитков в кабинах пилотов.

Авиастроительный концерн Airbus и компания Rolls-Royce расследуют эпизоды двух инцидентов с отключением двигателей на авиалайнерах A350-900. В обоих случаях причиной остановки двигателя стали напитки, пролитые пилотами на приборную панель.

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Как сообщает Flightglobal, в обоих инцидентах обошлось без пострадавших. Тем не менее, специалисты стремятся выяснить, почему жидкость на центральной панели приводит именно к остановке агрегатов.

Производители также планируют ввести правила употребления напитков в кабине пилотов.

Первый инцидент произошел с самолетом компании Delta Air Lines, который следовал в Сеул. Ему пришлось прервать рейс и приземлиться на Аляске, поскольку его правый двигатель Rolls-Royce Trent XWB отключился. Попытки экипажа перезапустить систему в воздухе успеха не принесли. За 15 минут до этого на центральную приборную панель случайно пролился напиток.

Второй инцидент имел место 9 ноября 2019 года. Тогда у самолета во время полета неожиданно выключился правый турбовентиляторный двигатель Rolls-Royce Trent XWB. За час до этого один из пилотов пролил чай на центральную панель.

Самолет отклонился от курса и благополучно сел, двигатели были перезапущены на земле. Хотя название авиакомпании, самолет которой попал в ЧП, не раскрывается, журналисты полагают, что речь идет об рейсе Сеул-Сингапур.

В обоих случаях на самолетах полностью поменяли центральные панели и системы управления двигателями, суда продолжают полеты.

Известно, что системы управления двигателями в обоих случаях получили противоречивые команды. Специалисты изучают снятые компоненты и выясняют точные причины сбоя.