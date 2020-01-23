В ледниках Тибета нашли 28 ранее неизвестных вирусов

По словам ученых, таяние ледников может привести к потере микробной и вирусной информации, по которой можно реконструировать состояние климата в древности.

Группа ученых из США и Китая обнаружили в ледниках Тибета 28 новых видов вирусов.

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В опубликованной статье ученые подробно описали открытие 28 новых вирусных групп во льду, возраст которого 15 тысяч лет, и предупредили, что изменение климата может освободить древние вирусы в современном мире, передает sciencealert.

По данным издания, команда пробурила 50 метров вглубь ледника, чтобы получить две пробы древнего льда.

Исследователи выявили 33 группы вирусов, включая 28 древних вирусов, которых ученые никогда раньше не видели.

Исследователи подчеркивают, что глобальное потепление может привести к потере микробной и вирусной информации, по которой можно реконструировать состояние климата в древности. Кроме того, инфекционные агенты могут оказаться патогенными не только для бактерий, но для животных и человека.