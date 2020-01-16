Люди с любимым хобби счастливее других - Discovery Channel

Так, 9 из 10 респондентов уверены, что счастьем является «ощущение достижения и удовлетворения желаний».

Страсть к делу и увлечение чем-то делают людей гораздо счастливее.

Об этом говорится в исследовании, которое провело Discovery Channel, пишет Громадське.

Исследователи опросили 13 тысяч человек в 13 странах Европы, США, Азии и Южной Африки.

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Так, 9 из 10 респондентов уверены, что счастьем является «ощущение достижения и удовлетворения желаний». Столько же опрошенных считает, что увлечения помогают лучше справиться со стрессом.

Исследование показывает, что люди, которые имеют страсть к чему-то, на 43% чаще уверены в принятии решений. Также им легче заводить друзей, быть более оптимистичными, уверенными и контролировать свои поступки.

Самыми распространенными страстями оказались спорт, еда, природа, образование, дом, приключения, выяснения истины, автомобильный транспорт и отношения.

Еда является ценностью номер один в Великобритании, США, Франции, Италии, Нидерландах, Польше, Южной Африке и Испании, а в Дании, Германии, Румынии и России на первом месте оказалась природа. В Турции люди больше всего восхищаются узнаванием мира.

«В мире, где людям категорически не хватает времени, где происходит множество изменений и непредвиденных событий, страсти и увлечения помогают нам чувствовать себя лучше и видеть в положительных тонах целый мир», — отметила представительница Discovery Channel Фульвия Николи.