NASA опубликовало снимок спутника Сатурна (фото)

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на NASA.

Изображение получено зондом Cassini 10 февраля 2015 года с расстояния 56 тысяч километров от небесного тела.

Масштаб снимка, полученного в видимом свете — 330 метров на пиксель. На фото виден участок спутника со следами многочисленных ударных кратеров, которые образовались в далеком прошлом.

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Как установил аппарат Cassini, на спутнике имеется разреженная атмосфера, содержащая кислород и углекислый газ. Кроме того, вероятно, у Реи есть кольца, похожие на те, что имеются у Сатурна.

Миссия Cassini–Huygens является совместным проектом NASA и Европейского космического агентства. Ее основная цель — исследование Сатурна, его колец и самого крупного спутника планеты — Титана.